В МИД РФ возмущены запретом на въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

В Министерстве иностранных дел РФ возмущены запретом на въезд в Украину секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну после незаконного посещения им Крыма.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеМИД Украины отреагировал на проведение оккупантами в Крыму "экономического форума"

«Официальный Киев продолжает принимать репрессивные меры в отношении российских журналистов. Очередным, вполне вписывающимся в общую канву последовательных нарушений свободы слова, вопиющим актом стало решение СБУ о запрете на въезд на территорию Украины на три года секретарю Союза журналистов России Джазояну», - говорится в документе.

В МИД РФ делают вид, что не понимают, почему запрет на въезд для него введен после посещения оккупированного Крыма.

«Это решение со всей очевидностью противоречит фундаментальному принципу свободы СМИ», - говорится в документе.

МИД РФ рассчитывает на оперативную реакцию на произошедшее со стороны профильных международных институтов, прежде всего Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Как сообщал УНИАН, въезд Джазояну в Украину запрещен сроком на три года за систематические нарушения украинского законодательства по пересечению границы Украины во время визитов в оккупированный Крым.