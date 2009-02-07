Против Яценюка организуют провокации?

В последнее время в некоторых регионах активно начала распространяться заведомо неправдивая информация относительно приезда Арсения ЯЦЕНЮКА. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен».

В частности, в заявлении отмечается, что в запорожском издании «Искра», а также в объявлениях, размещенных в крымских высших учебных заведениях, сообщается о якобы посещении 10 февраля этих регионов лидером «Фронта перемен». Пресс-служба «Фронта перемен» заявляет, что данная информация не отвечает действительности и “является провокацией некоторых политических сил, направленной против имиджа Инициативы и А.ЯЦЕНЮКА”.

В заявлении говорится, что все анонсы о поездках по регионам и события, связанные с Инициативой, публикуются на официальном сайте «Фронта перемен» http://frontzmin.org, направляются в СМИ пресс-службой и распространяются через официально зарегистрированные областные организации.