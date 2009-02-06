В БЮТ рассказали, куда девались 4,5 миллиарда кредита МВФ

С вопросом, куда делся первый транш кредита Международного валютного фонда, который получила Украина (сейчас решается, будет ли МВФ предоставлять второй транш) нужно обращаться только к Нацбанку, и ни к кому больше. По крайней мере в этом убежден нардеп от БЮТа Сергей Соболев. Но в то же время он четко знает, куда именно НБУ дел деньги.

“Нацбанк эти четыре с половиной миллиарда долларов переводит в гривневую массу. Таким образом он поддерживает национальную валюту. Он не имеет права это выдавать в виде кредитов ни населению, ни банкам – никому, - заявил Соболев в эфире программы “Шустер live”. - Таким образом поддерживается курс национальной валюты. И вы знаете, что у Национального банка в канун кризиса было приблизительно 33-34 миллиарда долларов золотовалютных запасов. Международный валютный фонд дал возможность увеличить это еще на 4,5 миллиарда. Таким образом Национальный банк имел возможность выходить на рынок с интервенциями долларовыми для того, чтобы поддерживать курс гривни, чего, к сожалению, Национальный банк почему-то не делает. Более того: когда это нужно было делать, Национальный банк еще хуже делал. Вспомните: как только курс доллара начинал падать, Национальный банк вместо того, чтобы поддержать национальную валюту, начинал скупать доллары. И мы имели абсурдную ситуацию: только мы начинали стабилизировать курс гривни по отношению к доллару, Национальный банк опять срывал этот курс. Именно поэтому вопрос, куда делись 4,5 миллиарда, сам по себе некорректен”.

Заметим, что уточняющий вопрос: «так что, они за доллары скупали доллары?», бютовец просто проигнорировал.