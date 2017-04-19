Если бы не санкции и ВСУ, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что если бы не введенные против РФ санкции и сопротивление украинской армии, то российские танки сейчас стояли бы гораздо глубже в Европе.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Королевском институте международных отношений «Четем Хауз» в Лондоне на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

«Санкции должны оставаться против России. Не верьте тем, кто говорит, что санкции не имеют никакого результата. Это единственный механизм держать Россию за столом переговоров», - заявил он.

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По его словам, украинцы с собственным оружием борются за суверенитет, территориальную целостность и независимость своего государства.

«За последние три года мы не получили никакого вооружения из-за рубежа, но у нас были замечательные учения с британскими, канадскими, американскими, европейскими специалистами, солдатами. Мы обменивались опытом: мы учимся у вас, а иностранные специалисты учатся у наших солдат», - добавил президент.

«Главные результаты санкций – это, во-первых, то, что меньше убито украинцев. Во-вторых: если бы не было санкций, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе», - заявил глава государства.

«Путин начал свою «кампанию» в Украине из-за ощущения безнаказанности. Благодаря санкциям и готовности Украины отбиваться он начал колебаться. И он должен прийти к ощущению неотвратимости. Неотвратимости общего ответа Запада. Все агрессоры мира должны знать – они будут отвечать за свои преступления. Украина выполняет свою часть, борется против войны. Будьте сильными, едиными и поддерживайте Украину», - добавил Порошенко.