Луценко открестился от обвинений в рейдерстве

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что бойцы спецподразделения МВД «Беркут» ни разу не участвовали в рейдерских захватах предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы иногда сопровождали сотрудников исполнительной службы, иногда были столкновения, но никогда милиция силовых действий по отношению к предприятиям не осуществляла», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.