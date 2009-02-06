Луценко открестился от обвинений в рейдерстве
14:29, 06 февраля 2009Политика
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Иногда сопровождали... были столкновения
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что бойцы спецподразделения МВД «Беркут» ни разу не участвовали в рейдерских захватах предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы иногда сопровождали сотрудников исполнительной службы, иногда были столкновения, но никогда милиция силовых действий по отношению к предприятиям не осуществляла», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
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