События недели: версия читателей УНИАН – Трамп разбушевался, "принц" Дорн превратился в тыкву, Россия привела в ООН дипломата-гопника, а Гройсман поругался с Тимошенко

Начнем с международной повестки дня. После ошеломительного удара американских «Томагавков» по сирийской авиабазе, которую использовали и российские военные, весь мир замер в ожидании бури от грозного и непредсказуемого Путина. Но вся грозность и непредсказуемость мирового задиры, на самом деле, сдулась, как только на сцену вышел более сильный старшеклассник, который отпустил забияке знатного леща и намекнул, что его время закончилось.

После ракетного удара Кремль только и смог заявить о приостановлении меморандума о безопасности полетов в Сирии и угрозы обязательно ответить на «новые акты агрессии». Особого влияния это ни на кого не возымело, поскольку, после случайной публикации российскими журналистами фотографий с разгромленной сирийской авиабазы с изображением валяющихся блоков к контейнерам, которые могут нести химическое оружие, стало окончательно ясно, что Россия если и не была причастна к химической атаке на мирное население, то уж точно была в курсе готовящейся акции.

В конечном итоге, Трамп предупредил, что США продолжат наносить удары «по мере надобности». А госсекретарь Тиллерсон, в преддверии визита в Москву, заявил, что вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России, как гаранте уничтожения запасов химоружия сирийского режима.

По словам Тиллерсона, не так важно, «была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило» - в любом случае, российская сторона «не выполнила свои обязательства перед международным сообществом». На этом госсекретарь США не остановился и перед самым визитом в Москву фактически выдвинул Кремлю ультиматум: или Россия прекращает поддерживать режим Асада, которого Трамп обозвал «животным», или отправляется в международную изоляцию в компанию к таким странам как Иран и КНДР, со всеми вытекающими последствиями в виде дальнейших санкций и торговых ограничений.

После таких выпадов никто не сомневался, что Путин пошлет Тиллерсона подальше, и, заявив что-нибудь в духе «русские не сдаются», запретит Лаврову встречаться с американцем. Но не тут-то было.

Видимо, впечатленный тем, как всего лишь два американских эсминца смогли за несколько минут отправить в Сирию почти 60 «Томагавков», в то время как Россия для ударов по ИГИЛ собирала свои «Калибры» едва ли не месяц, напуганный перспективами дальнейших санкций Путин, наступив на горло своей гордости, не только не запретил Лаврову встреться с Тиллерсоном, но и лично встретился с наглым американцем. Причем, переговоры затянулись на несколько часов.

Что там было и к чему пришли – неизвестно, однако, судя по всему, договориться о чем-то удалось. Лавров заявил о готовности России вернуться к меморандуму о безопасности полетов в Сирии, а Трамп сообщил, что пока не будет настаивать на свержении Асада, выразив в своем Твиттере уверенность в том, что между Россией и США, в скором времени, будет «прочный мир».

Воодушевленный успехом переговоров в России и впечатленный результатами своих ударов по Сирии, Трамп решил не сбавлять оборотов и обратил свой взор на КНДР. Страна победивших идей чучхе, обладающая ядерным оружием, в последнее время изрядно треплет нервы своим ближайшим соседям и остальному миру ракетными испытаниями и угрозами без колебаний «превратить в пепел американских агрессоров» в Южной Корее.

Собственно, 9 апреля ударная группировка флота США, во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», получила неожиданный приказ отправиться к берегам КНДР. По предположениям международных экспертов, этот неожиданный маневр может быть связан с тем, что спутниковые снимки американских спецслужб зафиксировали активную деятельность на базе, где войска Северной Кореи проводят свои ядерные испытания. Специалисты полагают, что Пхеньян вполне может провести несколько очередных пусков ядерных ракет в качестве «поздравления» своего первого вождя – Ким Ир Сена – с днем рождения (15 апреля).

Северокорейцы отреагировали на прибытие американских кораблей очень нервно, заявив, что «готовы к войне в США», поскольку приближение американского авианосца «Карл Винсон» к берегам Корейского полуострова означает, что «планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы». Трамп, видимо, не привыкший, чтобы с ним разговаривали таким тоном, заявил, что Северная Корея ищет неприятностей и США готовы решить эту проблему в одиночку, поскольку нельзя позволить «такой стране как КНДР» иметь ядерное оружие и средства его доставки.

Поэтому не удивительно, что в последние дни весь мир заметно напрягся из-за мрачных прогнозов аналитиков, которые подозревают, что Трамп не будет сидеть, сложа руки, и спокойно наблюдать за очередными северокорейскими ядерными испытаниями. Как говорится, ядерная зима близко.

Еще одной темой, за которой следили наши читатели, стал скандал, развернувшийся вокруг заявлений украинского певца Ивана Дорна. Бурю возмущения вызвало его интервью российским СМИ, в котором он назвал войну между Россией и Украиной ссорой старших братьев с младшими. Кроме того, он признался, что никогда не собирал средства и не помогал бойцам АТО, объяснив, что перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры «решили распорядиться этими деньгами по-другому». Напоследок, он добил своих поклонников объяснениями, почему выступал в 2014 году на «Новой волне» в футболке с трезубцем. Все оказалось до банальности просто. По словам певца, он надел эту футболку не из чувства патриотизма или желания продемонстрировать свою позицию, а, чтобы «по поводу костюма никто не вонял».

Соцсети отреагировали на это бурей негодования, разочарования и едкими комментариями, мол, еще один перевертыш скинул свою личину. Расстроенные фанаты Дорна и просто проходившие мимо читатели, ранее даже не подозревавшие о его существовании, стали склонять певца на все лады. А особо разочаровавшиеся стали обещать ему «теплый» прием во время выступлений.

Думаю, после таких откровений, станцевавшего свой последний танец «пингвина», Дорна ожидают большие проблемы на его будущих концертах в Украине. Лучше бы ему сразу собрать вещи и спокойно отправиться в места обитания Ани Лорак и других изгнанников украинского шоу-бизнеса.

Поразвлекал читателей и наш неутомимый премьер-министр Владимир Гройсман, который, комментируя возможный проигрыш в так называемом «газовом» деле против России, предложил передать Москве в качестве уплаты Юлию Тимошенко. По его мнению, поскольку газовые контракты в 2009 году подписывала она, то и требовать счет в 40 миллиардов долларов, который выставит Россия, следует с нее. «Я не хочу ничего комментировать... это глупо... это же вследствие подписания контракта Тимошенко... И нам Россия все посчитала, что она понаподписывала, и поставила 40 миллиардов долларов иск в суд. Ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, пусть она и несет за это ответственность. Чего же за это должны платить все украинские граждане. Другого варианта нет», - заявил Гройсман.

Тимошенко в долгу не осталась, обозвав Гройсмана мелкой бестолковой «пупырышкой». «Такими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, такая есть упаковочная пленка там, где пупырышки есть... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается, и на этом все», – сказала Тимошенко.

В общем, деградация отечественного политикума продолжается, и конца этому не видно.

Радует только одно. До уровня российских дипломатов нашим политикам все-же далеко. На этой неделе Россия вывела в свет и спустила в Совбезе ООН с цепи зампостпреда-гопника, который преподал такой «урок дипломатии», что переплюнул самого Чуркина, а его шеф - Лавров, известный своим крылатым выражением «Де.илы б..дь!», наверняка приободрился и вздохнул спокойно, ведь у него растет достойная смена.

Зампостпреда РФ в ООН Владимир Сафронков, видимо, впервые получил возможность выступить на заседании Совбеза и, почувствовав наступление звездного часа, решил проявить себя во всей красе, по-хамски обратившись к дипломату из Великобритании Мэттью Райкрофту, заявившему, что Россия злоупотребляет правом вето, поддерживая Асада и применение химоружия.

Сначала Сафронков сказал, что Великобритания испугалась того, что Россия и США могут начать сотрудничать, а затем зампостпреда РФ в ООН вообще перешел с коллегой на «ты». «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Именно поэтому... Посмотри на меня, глаза не отводи! Что ты глаза отводишь?» - грубо обратился Сафронков к Райкрофту.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства... Не смей оскорблять Россию больше», - истерично завершил представитель РФ.

Это оказался тот неловкий момент, когда предыдущий представитель РФ в ООН начинает казаться верхом адекватности и дипломатичности. В соцсетях Сафронкова немедленно окрестили «дипломатом-гопником», разразившись кучей фотожаб и комментариев.

Такое поведение Сафронкова раскритиковали даже в российских СМИ, и только Песков ничего оскорбительного в этом не увидел, невозмутимо заявив, что в Кремле считают допустимыми такие высказывания и интонации.

На этом фоне читатели как-то вяло отреагировали на выступление «могильщицы банков» Гонтаревой, которая, наконец-то, заявила, что подает в отставку. Видимо, все так заждались ее неминуемого увольнения, что, когда этот момент наступил, никто уже не обратил на это внимания. Загрустил только посол Великобритании, который назвал Гонтареву «трансформационным и мужественным лидером, которая обеспечила настоящие реформы в банковском секторе».

Сомневаюсь, что простые украинцы, обнищавшие после ее «плавающего курса» и потерявшие свои сбережения после зачистки банковской сферы, будут по ней грустить так же, как и посол Великобритании. Ранее УНИАН уже писал об успешной «банкирше» Гонтаревой и ее «успехах», кому интересно, может почитать здесь.

И, напоследок, расскажу вам еще об одной важной новости, которую наши читатели незаслуженно пропустили. NASA на этой неделе созвало еще одну срочную пресс-конференцию, посвященную результатам исследования внеземных океанов Солнечной системы и поиске жизни за пределами Земли.

Ученые сообщили, что космический зонд Cassini обнаружил признаки возможной жизни в недрах Энцелада - одного из спутников Сатурна. По их словам, с точки зрения потенциальной обитаемости в океане на Энцеладе, отдельные участки которого могут нагреваться до 90 градусов по Цельсию, обнаружены почти все ключевые ингредиенты для зарождения жизни в известной для нас форме, что выводит его в лидеры Солнечной системы по вероятности существования жизни.

После таких новостей можно обоснованно надеяться, что все, читающие этот обзор, наверняка доживут до той пресс-конференции, на которой ученые продемонстрируют нам неопровержимые доказательства существования этой самой внеземной жизни. С чем нас всех и поздравляю.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН