"Грустно видеть": посол Великобритании отреагировала на отставку Гонтаревой
16:27, 10 апреля 2017Политика
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Дипломат считает Гонтареву реформатором, которая принесла изменения в банковский сектор.
Валерия Гонтарева уходит в отставку / Фото УНИАН
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает главу Национального банка Валерию Гонтареву реформатором, которая принесла изменения в банковский сектор страны.
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«Грустно видеть заявление об отставке главы НБУ Гонтаревой - трансформационный и мужественный лидер, которая обеспечила настоящие реформы в банковском секторе», - написала Гоф в микроблоге Twitter.
Как сообщал УНИАН, сегодня Гонтарева объявила о своей отставке с должности главы НБУ с 10 мая.
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