"Грустно видеть": посол Великобритании отреагировала на отставку Гонтаревой

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает главу Национального банка Валерию Гонтареву реформатором, которая принесла изменения в банковский сектор страны.

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«Грустно видеть заявление об отставке главы НБУ Гонтаревой - трансформационный и мужественный лидер, которая обеспечила настоящие реформы в банковском секторе», - написала Гоф в микроблоге Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гонтарева объявила о своей отставке с должности главы НБУ с 10 мая.