"Придется передать Тимошенко вместо денег": Гройсман о действиях Киева в случае проигрыша России в "газовом деле"

Украине придется передать Москве лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в случае проигрыша в так называемом «газовом» деле против России, решение по которому в конце апреля вынесет Международный суд ООН в Гааге. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман объяснил, что у Украины достаточно прочная правовая позиция в суде, однако в случае проигрыша РФ выставит Киеву счет в 40 млрд долл, при этом, по словам премьера, именно Тимошенко подписывала газовые контракты в 2009 году. Следовательно, именно экс-премьер и несет ответственность.

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"Я не хочу прогнозировать решение суда. Я думаю, что у нас достаточно прочная правовая позиция, но мы не можем ничего предсказывать. Суд будет определяться, мы уважаем решение суда. Если мы выиграем, это справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда, это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены... на мой взгляд. Я не хочу ничего комментировать... это глупо... это же вследствие подписания контракта Тимошенко... И нам Россия все посчитала, что она понаподписывала, и поставила 40 миллиардов долларов иск в суд. Ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, пусть она и несет за это ответственность. Чего же за это должны платит все украинские граждане. Другого варианта нет", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН ранее, Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины к России 19 апреля. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба суда. В заявлении говорится, что председатель суда Ронни Абрахам прочитает решение на публичном заседании, которое состоится в 15:00 во Дворце мира (официальной резиденции Международного суда в Гааге).