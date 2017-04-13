Трамп: Между Россией и США будет установлен прочный мир

Президент США Дональд Трамп опубликовал оптимистичный твит об отношениях с Россией.

"Вопросы между США и Россией будут решены. В нужное время все придут в себя и будет прочный мир!" - написал Трамп.

Things will work out fine between the U. S. A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Трамп на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что не против того, чтобы США и Альянс попытались найти общий язык с Россией.

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"Было бы замечательно, как мы обсуждали несколько минут назад, если бы НАТО и наша страна смогли найти общий язык с Россией. Сейчас мы совсем не находим общего языка с Россией. Мы, наверное, находимся на небывало низком уровне в вопросе отношений с Россией", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к президенту РФ Владимиру Путину после того, как в Сирии было применено химическое оружие против гражданского населения.

Президент США заявил, что фундамент для таких отношений с РФ закладывался длительное время. "Но мы посмотрим, что произойдет. Путин является лидером России. Россия является сильной страной. Мы очень, очень сильная страна. Мы посмотрим, как это все сработает", - заявил Трамп. При этом он в очередной раз заверил, что лично не знаком с Путиным.

Трамп добавил, что будет "фантастически, если мы найдем общий язык с Путиным, и если мы поладим с Россией". "Это может произойти и это может не произойти. И может быть наоборот. Я только могу вам сказать, что я хотел бы сделать - я бы очень хотел иметь возможность объясниться с каждым. Сейчас в мире царит беспорядок, но я думаю, что к тому времени, когда мы закончим, мир станет намного лучшим местом для жизни", - заявил Трамп.