Скандал вокруг Дорна: в Минкульте прокомментировали интервью украинского певца росСМИ

Министр культуры Украины Евгений Нищук считает недопустимыми высказывания украинского певца Ивана Дорна в интервью российским СМИ, в котором назвал агрессию России против Украины "ссорой".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства.

"Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная личная позиция, в том смысле - помогает он или не помогает (воинам АТО - УНИАН), но говорить о ссоре и так, как будто здесь у нас ничего не происходит, - это недостойно",- заявил Нищук.

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При этом он отметил, что Минкульт может только декларативно реагировать на заявления Дорна.

"Он не состоит в каком-то государственном учреждении или учреждении культуры, где мы имеем возможность как-то на него повлиять...Юридически мы никак не можем на него влиять",- пояснил министр.

Как сообщалось, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".