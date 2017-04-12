Россия готова вернуться к меморандуму о безопасности полетов над Сирией - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может вернуться к действию Меморандума о безопасности полетов над Сирией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сегодня в Москве.

«Действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии было российской стороной приостановлено. Сегодня президент РФ подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ в борьбе с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой», - сказал Лавров.

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Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. В его рамках между двумя странами были налажены каналы круглосуточной оперативной связи, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.

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Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, поддерживающие сирийское правительство, были информированы заранее об этом шаге со стороны США.

В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.

В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом».

В МИД РФ заявили, чтоотказываются от меморандума с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.