В поисках жизни за пределами Земли: NASA созывает брифинг о внеземных океанах

В четверг, 13 апреля, космическое агентство NASA проведет пресс-конференцию об океанах Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте NASA.

Мероприятие состоится в 21:00 по Киеву в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, он будет включать в себя дистанционное участие экспертов по всей стране.

"Презентуют данные о будущих мировых океанических и атмосферных исследованиях, в том числе и о предстоящей миссии Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2020-е годы, а также о поиске жизни за пределами Земли", - говорится в сообщении.

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При этом пока никаких подробностей об открытии астрономов на сайте NASA не приводится. Анонс предполагает освещение результатов новых миссий, а также поиск водных ресурсов на объектах Солнечной системы. Также станут известны детали экспедиции на шестой спутник Юпитера - Европу.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ученые NASA обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни, поскольку они, вероятно, имеют воду и густую атмосферу.