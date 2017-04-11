Северная Корея ищет неприятностей, США решат эту проблему: Трамп ответил на заявление КНДР о готовности к войне
Трамп также заявил, что США решат "эту проблему".
Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР «ищет неприятностей», комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
В то же время Трамп подчеркнул, что было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.
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«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.
North Korea is looking for trouble. If China decides to help that would be great. If not, we will solve the problem without them! U. S. A.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея "готова к войне" после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.
"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.
"КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в сообщении.