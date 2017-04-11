Северная Корея ищет неприятностей, США решат эту проблему: Трамп ответил на заявление КНДР о готовности к войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР «ищет неприятностей», комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

В то же время Трамп подчеркнул, что было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.

Читайте такжеКНДР решительно отреагировала на приближение к ее берегам американского авианосца

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help that would be great. If not, we will solve the problem without them! U. S. A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея "готова к войне" после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

"КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в сообщении.