Северная Корея ищет неприятностей, США решат эту проблему: Трамп ответил на заявление КНДР о готовности к войне

15:59, 11 апреля 2017
Мир
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Трамп также заявил, что США решат "эту проблему".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР «ищет неприятностей», комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

В то же время Трамп подчеркнул, что было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.

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«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея "готова к войне" после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

"КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в сообщении.

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