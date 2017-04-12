Россия вновь заблокировала резолюцию Совбеза ООН по химатаке в Сирии

Россия воспользовалась правом вето для блокировки проекта резолюции Совета безопасности ООН по химической атаке в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Документ поддержали 10 членов Совбеза, 2 проголосовали против, 3 — воздержались.

Вместе с Россией против проекта проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан от голосования воздержались.

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Проект резолюции вынесли на обсуждение Великобритания, Франция и США. Документ предлагает расследовать инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

4 апреля в городе Хан Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака. По данным Syrian Observatory for Human Rights, в результате атаки погибли 72 человека.

США 7 апреля выпустили около 60 крылатых ракет «Томагавк» по правительственной авиабазе в Сирии. Американский президент Дональд Трамп заявил, что это было ответом на химатаку в Идлибе.