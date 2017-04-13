"Пупырышка": Тимошенко ответила на предложение Гройсмана отдать ее России (видео)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ответила на слова премьер-министра Владимира Гройсмана, который предложил передать ее России вместо денег в случае проигрыша в "газовом деле".

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"Такими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, такая есть упаковочна пленка там, где пупырышки есть... Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Вот для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается и на этом все", – сказала Тимошенко в эфире телеканала ZIK.

"К сожалению, нет самостоятельного премьер-министра. У нас есть тень президента, это премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти, который выполняет его поручения", – добавила политик.

Ранее Гройсман заявил, что Украине придется передать Москве лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в случае проигрыша в так называемом "газовом" деле против России, решение по которому в конце апреля вынесет Международный суд ООН в Гааге.