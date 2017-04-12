Путин поддерживает в Сирии "животное" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в Сирии поддерживает "животное", говоря о Башаре Асаде.

При этом у США нет планов начинать военную операцию в Сирии, заверил Трамп в интервью Fox News.

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"Думаю, это очень плохо для России, это очень плохо для человечества, это очень плохо для этого мира. Когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей... Это (сделало - УНИАН.) животное", - сказал Трамп об Асаде.

"Если бы Россия не вошла и не поддержала это животное (Асада - УНИАН.), не было бы проблемы сейчас", - сказал американский президент.

Как сообщал УНИАН, российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в рассекреченном докладе Белого дома.