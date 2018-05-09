Титушки из России: наказаны ли провокаторы "русской весны"

Захват Крыма Россией дал старт так называемой русской весне, когда ряд областей Украины были охвачены протестами «русского народа» против «киевской хунты». Массовые митинги, на которых украинцы скандировали «Харьков (Одесса, Херсон – не суть важно) – русский город» и размахивали триколорами, даже позволили, на какое-то время, замаскировать прямую агрессию России против Украины в Крыму. Впрочем, на многочисленных видео, действующие лица которых которых скоропалительно меняли желто-голубые стяги российскими триколорами на флагштоках госучреждений, эти самые «герои» прямым текстом указывали свою страну происхождения. И это была Российская Федерация.

Украинские журналисты стримили из Донецка, Днепра (тогда еще Днепропетровска), Луганска, Харькова, Одессы – как один за одним «митингующие» пытались брать штурмом местные ОГА и поднимать над ними флаги Российской Федерации. И если в Днепре «Антифашистский марш» выглядел даже потешно – старики-коммунисты носились по центру города с флагами Компартии, УССР и России, то в Донецке надежд на мирный исход протестов, особенно, под скандирование «Россия, Россия!», практически не было.

К слову, по данным СБУ, с февраля 2014 года их следственными подразделениями расследовалось более 11 тысяч уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности и обороны Украины, посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность. А из более 3 тысяч человек, которые стали подозреваемыми в этих производствах, 112 граждан Российской Федерации.

Собственно, сколько бы российские телеканалы не показывали «русский народ» на улицах украинских городов, инициаторами и участниками большинства деструктивных «операций» в Украине были именно граждане Российской Федерации. Да, некоторые из них выдавали себя за «внутриукраинское сопротивление», хотя и местные жители, и украинские журналисты безошибочно, по специфическому говору, определяли в них заезжих казачков. «Есть у нас в городе район «Червонозаводский», его так называют и на украинском, и на русском. Они же [россияне] пытались переводить и называли его «Краснозаводский», но у нас никто так не говорит. Кроме того, они могли топтаться не только по украинскому флагу, но и по символике «Металиста» [футбольный клуб Харькова], который любят все харьковчане, даже «ватники», – объясняет активист харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Но нередко россияне не скрывали своего присутствия, держась группами в самой гуще событий, а то и откровенно кичась своими преступными действиями в социальных сетях. К таковым, к примеру, относится «активист», который вывесил триколор над Харьковской ОГА во время ее первого захвата 1 марта 2014 года и похвастался этим в соцсетях. В частности, 25-летний москвич Мика Ронкайнен пригласил подписываться на свой Instagram, сообщив, что снимки «с захватом остальных административных строений Украины появятся именно там». «Горжусь, что мне удалось повесить российский триколор на здание освобожденной администрации!» – заявил он.

К сожалению, этот любитель «русского мира» на чужой земле и сегодня продолжает постить в соцсетях красивые фото из разных стран.

В эти же дни, в том же месте – в Харькове, был замечен и другой гражданин Российской Федерации – Арсен Павлов, больше известный в Украине как боевик «Моторола». В 2014 году бывший автомойщик выдавал себя за харьковчанина, который недоволен «киевской хунтой». На видео с митинга сторонников «русского мира» в середине марта в Харькове «Моторола» стоит за спиной у человека, призывающего Путина ввести войска в украинский город. И только позже, когда в «биографии» российского автомойщика и «лидера ДНР» заполнятся белые пятна, станет известно, что «Моторола» был частью банды россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова), который уже через месяц захватит админздания Славянска в Донецкой области.

Судьба распорядилась так, что уже через два года даже украинские лифты оказались весьма негостеприимными к россиянам. «Моторола» прочувствовал это на себе, и уже даже не сможет поделиться ощущениями со своими друзьями-бандитами.

Возвращаясь к событиям в Харькове трехлетней давности, нельзя не упомянуть еще одну активную участницу «Антимайдана», гражданку России Ларису Чубарову, известную по прозвищу «Тереза». Нет, в 2014-м она лично не призывала к свержению власти и не захватывала здания госорганов или оружие в милиции. Но уже в 2015-м была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в организации терактов в Харькове, в частности, в подрыве стелы с флагом Украины на проспекте Правды. Впрочем, на сегодня за преступление по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) к уголовной ответственности, по данным СБУ, привлечены в ответственности всего один гражданин Республики Молдова, один гражданин Федеративной Республики Германия и 22 граждан Украины. Из них осуждены на различные сроки только 6 украинцев.

Вместе с тем, претензии к «Терезе» были и у прокуратуры, которая установила, что с июня 2014-го Лариса Чубарова воевала на стороне «ДНР» и участвовала в пытках украинских военных. И сколько бы «Тереза» не отрицала свою причастность к преступлениям, которые ей вменяются в суде, уже тот факт, что она входит в число тех преступников, которых боевики «Л/ДНР» хотят выменять на украинских военнопленных (об этом в начале января 2017 года заявила Надежда Савченко), говорит сам за себя.

В этом же «обменном списке», кстати, находятся и соратники «Терезы» по харьковскому «Антимайдану» Егор Логвинов и Спартак Головачев, а также участник захвата харьковского телеканала «АТН», российский журналист Сергей Юдаев, который сегодня вовсю пытается выдать себя за жертву политических репрессий. Все они проходят по делу о массовых беспорядках в Харькове, имевших место с 6 по 8 апреля 2014 года.

Напомним, 6 апреля Харьковская ОГА была захвачена во второй раз (одновременно с захватом Донецкой и Луганской администраций). Над зданием был поднят триколор, а на следующий день захватчики провозгласили «Харьковскую народную республику». Впрочем, просуществовала «ХНР» недолго – утром 8 апреля административное здание освободили силами винницкого «Ягуара».

В ответ на запрос УНИАН в Генеральной прокуратуре сообщили, что всего по этому делу проходит 68 подозреваемых (двое объявлены в розыск, дела по остальным переданы в суд). Всем предъявлены обвинения по ч.2. ст.263 (ношение, изготовление или холодного оружия без предусмотренного законом разрешения), ч.1. ст.294 (массовые беспорядки, захват помещения), ч.2. ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

13 сентября прошлого года, после соответствующего решения суда, Логвинов и Головачев вышли под залог. Логвинов тут же попытался сбежать в Россию и снова был задержан. Суд над ними продолжается.

Любопытно, что в этот же список «на обмен» попали и два фигуранта «дела 2 мая» в Одессе – граждане Российской Федерации Максим Сакауов и Евгений Мефедов, которые называют себя «активистами» Куликова поля. Они проходят по делу в части событий на Греческой площади, когда начались первые стычки между «ультрас» и активистами Евромайдана с одной стороны, и представителями Антимайдана – с другой.

Напомним, трагедия 2 мая 2014 года стала кульминацией антиукраинских выпадов в Одессе. В результате теракта погибло 48 человек (6 – в районе Греческой площади), около 300 пострадали. В ГПУ УНИАН сообщили, что проведение досудебного расследования уголовных преступлений по 2 мая было поручено Главному следственному управлению МВД Украины. Координатор общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяна Герасимова отмечает, что следственную группу сформировали следователи и прокуроры из разных регионов, однако их эффективность весьма сомнительна, а судебный процесс похож на «фарс». «Через два года их работы мы вынуждены констатировать: они просто имитировали бурную деятельность. Все, что они вывели – это обвинительный акт в отношении членов «Одесской дружины», которых сегодня судят в Малиновском районном суде Одессы», – считает Герасимова.

Конечно, все еще продолжается расследование обстоятельств ненадлежащего исполнения сотрудниками МВД своих обязанностей и возможной причастности к массовым беспорядкам российских спецслужб. Кроме этого, Главная военная прокуратура ведет досудебное расследование относительно переговоров советника президента РФ Сергея Глазьева, во время которых он дает конкретные указания захватить здание одесского облсовета, провозгласить «Одесскую народную республику», заявить о выходе из состава Украины и обратиться за военной помощью к России.

Но титушки из России, которые выдавали себя за местных, похоже, могут не переживать. Даже если украинские суды поставят точку в их делах, «друзья» из подкармливаемых Кремлем «Л/ДНР» будут настаивать на их обмене. Впрочем, незавидная судьба «бойцов» пророссийских террористов на Донбассе свидетельствует, что россиянам стоит крепко задуматься, стоит ли соглашаться на такой обмен. В России опасных лифтов на порядок больше, чем в Донецке.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская