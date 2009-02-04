Ющенко отнес в суд антикризисный закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с представлением по конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства в соответствии с Конституцией подписал этот закон, по которому 15 января 2009 года Верховная Рада преодолела президентское вето.

Поскольку, по мнению В.ЮЩЕНКО, этот закон нарушает ряд актов высшей законодательной силы и международных обязательств Украины, после вступления закона в силу Президент обратился с представлением в Конституционный Суд по поводу несоответствия его отдельных положений Основному Закону.

В пресс-службе Конституционного Суда сообщили УНИАН, что в КС поступило конституционное представление Президента Украины по поводу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» от 18 декабря 2008 года № 694-VI.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, 15 января за преодоление вето проголосовали 400 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Впервые Верховная Рада Украины приняла этот закон 18 декабря 2008 года.

Закон предоставляет право промышленным предприятиям применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов группы 3. При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится до достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения.

Согласно закону, пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота или временного ввоза и первая регистрация в Украине ввезенных транспортных средств новых и бывших в употреблении, или изготовленных в Украине по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам: с 1 января 2010 года – не ниже уровня «ЕВРО-3»; с 1 января 2012 года - не ниже уровня «ЕВРО-4» ; с 1 января 2014 года - не ниже уровня «ЕВРО-5». Также предусмотрено, что экологические нормы, методы испытаний и обозначения уровня экологических норм определяют согласно особенностям конструкции транспортных средств в соответствии с Соглашением о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, изданных на основе этих предписаний, подписанной 1958 году, с поправками 1995 года и прибавленных к ней Правил ЕЭК ООН в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины».

В случае нарушения требований по поводу целевого использования этих товаров налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога на добавленную стоимость, которая должна была быть оплачена в момент ввоза таких товаров, а также оплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей на день увеличения налогового обязательства, и за период от даты ввоза таких товаров до даты увеличения налоговых обязательств.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

9 января Президент Украины за обращением Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственной таможенной службы применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».