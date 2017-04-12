Изменения в санкциях из-за агрессии в Украине с Путиным не обсуждались - Тиллерсон

22:07, 12 апреля 2017
Политика
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Тиллерсон говорит, что во время визита в Москву не обсуждал с Путиным никаких изменений в статусе санкций, которые вводились из-за агрессии против Украины.

Рекс Тиллерсон / REUTERS

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что не обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным изменение статуса санкций из-за агрессию против Украины.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы не обсуждали никаких изменений в статусе санкций, которые были внедрении в отношении России в результате определенных действий, осуществленных в Украине", - заявил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, после переговоров в Кремле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь не угрожал России новыми санкциями и "вообще ничем не угрожал".

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Теги: #санкции#Лавров#Тиллерсон