Изменения в санкциях из-за агрессии в Украине с Путиным не обсуждались - Тиллерсон
Тиллерсон говорит, что во время визита в Москву не обсуждал с Путиным никаких изменений в статусе санкций, которые вводились из-за агрессии против Украины.
Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что не обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным изменение статуса санкций из-за агрессию против Украины.
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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы не обсуждали никаких изменений в статусе санкций, которые были внедрении в отношении России в результате определенных действий, осуществленных в Украине", - заявил Тиллерсон.
Как сообщал УНИАН, после переговоров в Кремле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь не угрожал России новыми санкциями и "вообще ничем не угрожал".