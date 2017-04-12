Порошенко обещает украинцам удешевить путешествия в ЕС

Петр Порошенко обещает сделать все возможное, чтобы поездки в Евросоюз для украинцев стали дешевле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей «скорой помощи» медицинским учреждениям в Луганской области.

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«Приятно, что на прошлой неделе Европейский парламент абсолютным большинством голосов проголосовал за предоставление украинцам права безвизовых поездок в Евросоюз», - отметил он.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно более дешевыми, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом», - заверил президент.

«Это должно быть, в том числе, приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский и Буковину и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.