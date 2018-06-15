Украинский интерес. Долгожданный безвиз, балтийский вектор и переменчивый Трамп

521 европарламентарий поддержал в минувший четверг выстраданное Украиной решение о либерализации визового режима с Украиной. Против выступили преимущественно правые и левые радикалы, связи которых с Кремлем лидеры этих политических сил даже не считают нужным скрывать. Украине осталось дождаться еще двух формальных голосований, чтобы миллионы обладателей биометрических паспортов с трезубом на обложке получили возможность посещать Европейский Союз по своим надобностям. Напомню, что для работы и учебы в ЕС гражданам Украины по-прежнему необходимо будет получать соответствующие визы.

Интересно отметить, что решение Европейского Парламента, которое с повышенной эмоциональностью прокомментировали представители украинской власти, нашло отражение и в российской пропаганде, трансляторы тезисов которой уверяют, что в Украине никто не останется, безвизовый режим хуже визового, а миллионы украинцев будет в ЕС заниматься самой тяжелой работой. Видимо, авторы этих тезисов просто плохо знают новейшую историю украинских гастарбайтеров, многие из которых обходили визовые запреты и уже вернулись с преимущественно нелегальных заработков в странах Южной Европы.

Х Киевский Форум Безопасности, организатором которого стал экс-премьер Арсений Яценюк, стал хорошим поводом для обсуждения насущных внешнеполитических проблем. На два дня в Киев съехались не только аналитики и эксперты, здесь побывали и парламентарии из стран Запада, и трое премьеров стран Балтии, в которых лучше многих других в ЕС понимают украинские проблемы. Петр Порошенко на уходящей неделе побывал в Латвии и Дании, и этот визит после недавнего посещения Эстонии и Швеции выглядит осознанным шагом в деле укрепления северного вектора украинской внешней политики. Первые лица украинского государства уже не стесняются напоминать Европе, что именно наши военные сегодня защищают ценности Старого Света от российского вооруженного вторжения, хотя полностью закрыть все направления гибридной агрессии Украина не в состоянии.

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Трагические события в Сирии (использование правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб) получили неожиданное для многих развитие. Дональд Трамп, во время избирательной кампании ратовавший за уменьшение вмешательства США в дела других государств, санкционировал ракетный удар «Томагавками» по авиабазе Шайрат, с которой был осуществлен смертоносный вылет. Этот шаг не только стал неожиданностью для многих наблюдателей, но и неприятным сюрпризом для России, руководство которой питало надежды в отношении поиска общего языка с 45-м американским президентом. Интересно отметить, что ракетный удар был нанесен во время пребывания в США председателя Китая Си Цзиньпиня.

России придется не только искать ответ на новые ближневосточные реалии, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, но и бороться за собственное влияние на мировые события. Взрыв в петербургском метрополитене многие связали с логикой действий Владимира Путина, который начинает подготовку к новому переизбранию на президентский пост. Тем временем ответственность за нападение на полицейских в Астрахани и взрыв замаскированной под фонарик бомбы в Ростове взяло на себя ИГИЛ. Российское общество стремительно теряет ощущение безопасности, необходимое для обеспечения стабильности.

Для Украины интригой остается способность США принять участие в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Хотя в Минске прошла в закрытом режиме встреча помощников лидеров глав государств Нормандской четверки, общение самих лидеров проходит, как правило, по телефону и втроем. Петр Порошенко, например, сообщил Ангеле Меркель и Франсуа Олланду о новой эскалации конфликта на Донбассе, а Владимир Путин призвал отменить транспортную блокаду оккупированного Донбасса. И тональность, и содержание разговоров не позволяют рассчитывать на прорыв в урегулировании.