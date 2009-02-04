В БЮТ поняли, зачем Янукович к Ющенко ходил

Блокирование работы Верховной Рады Украины 3 февраля и перенесение рассмотрения вопроса о доверии правительству может быть результатом договоренностей лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, достигнутых “во время их тайной встречи”. Такое мнение высказал в эфире «5 канала» во вторник вечером народный депутат Украины (фракция БЮТ), председатель Исполкома партии «Реформы и Порядок» Остап СЕМЕРАК.

«Партия регионов сегодня (3 февраля – УНИАН) лукавила, потому что на самом деле в понедельник на заседании Согласительного совета парламента было принято решение, что мы слушаем отчет правительства, инициированный более чем 150 депутатами от Партии регионов. А после того, как ЯНУКОВИЧ сходил в гости к Президенту ЮЩЕНКО, «регионы» выставили новые условия. Поскольку у них просто нет голосов (для отставки Кабинета Министров – УНИАН), то появилась идея отсрочить голосование, и поэтому договорились требовать прихода ЮЩЕНКО в парламент», – цитирует О.СЕМЕРАКА пресс-служба ПРП.

Он добавил, что «сейчас идет работа над поиском этих голосов».

«Партия регионов и Президент говорят одними и теми же словами: они говорят, что правительство должно отвечать за ту ситуацию, которая существует в государстве. Я абсолютно соглашаюсь с тем, что правительство за нее отвечает, но дайте ему спокойно работать», – отметил О.СЕМЕРАК.

Он подчеркнул, что «правительство на самом деле готово докладывать сегодня, завтра, в четверг или в пятницу».

Парламентарий также не исключил, что целью общего плана Президента и лидера ПР может быть отстранение от власти правительства Юлии ТИМОШЕНКО, роспуск парламента и введение прямого президентского правления.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в ВР по требованию Партии регионов должен был состояться отчет правительства. Однако депутаты от ПР утром заблокировали трибуну.

Отчет правительства был перенесен на четверг, 5 февраля. Планируется пригласить на него Президента В.ЮЩЕНКО.

Также 3 февраля лидер фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ подтвердил, что у него 2 февраля состоялась встреча с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, но глава государства не «дал конкретного ответа», примет ли участие в работе парламента во время отчета правительства. Он сказал журналистам, что «встреча была краткосрочной».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Президент хотел услышать от меня лично позицию, которую занимает Партия регионов». По его словам, он предложил Президенту приехать в парламент и принять участие в заслушивании отчета Кабинета Министров. По словам В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО не “дал конкретного ответа”.

Как сказал лидер Партии регионов, во время встречи он сообщил В.ЮЩЕНКО, что позиция Партии регионов будет «жесткой», поскольку Президент, премьер-министр и Верховная Рада должны совместно рассмотреть ситуацию в экономике и обсудить пути выхода из кризиса.