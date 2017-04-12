Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия советских законов в Украине

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского союза.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект представил министр юстиции Павел Петренко сегодня на заседании правительства.

"Во исполнение поручения премьер-министра Украины Министерство юстиции разработало и я хочу представить проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского союза", - сказал он.

По словам Павленко, этот документ определяет четкие нормы, которые прекращают действие большого массива нормативных актов Советского союза и УССР, "которые мы имеем сейчас как багаж".

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"Речь идет о сотнях таких актах... Предлагается (законопроектом) ввести норму, которая определяет, что теряют действие все те нормативные акты, которые принимались до дня независимости Украины. Мы устанавливаем следующие шаги - в течение шести месяцев с момента вступления в силу данного закона прекращают свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости. Второе положение данного законопроекта - в течение одного года со вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и Советского союза, которые сейчас действуют на территории Украины. И третье положение - в течение трех лет после вступления в силу данного закона прекращают действие все кодифицированные акты УССР, которые сегодня еще действуют на территории Украины", - пояснил Петренко.

Министр юстиции призвал народных депутатов принять этот закон в мае.