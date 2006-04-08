Ющенко поразил “некоторый цинизм”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применит право вето к Закону „О внесении изменений в статью 20 Закона Украины „О статусе народного депутата Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его поразил “некоторый цинизм”, когда этот вопрос рассматривался в Верховной Раде. По словам Президента, если бы с такой “мобилизацией” парламент рассматривал остальные вопросы, для принятия решений по которым не хватило 8 или 9 голосов депутатов, то, по его убеждению, в Украине сейчас было бы намного больше “отрегулированных вещей”, чем сегодня. “Когда я видел, с каким желанием, с каким стремлением приглашались в (сессионный) зал все, чтобы голосовать о депутатских льготах, меня это удивило. И когда речь пошла о том, что приблизительно 120 тыс. грн. – это то финансирование, которое будет требовать народный депутат через 10-15 лет, если он во второй раз откажется от работы и просто нигде не будет работать... Мне кажется, это не отвечает украинским реалиям, поэтому я обязательно применю право вето”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что непонятно, как сегодня можно поднять в таких высоких социальных гарантиях депутатов, причем депутатов всех уровней, в том числе работавших в советские времена. “Мы хорошо знаем, что тогда сессии дважды в год собирались, приезжали там на несколько дней народные депутаты. И сегодня давать такой высокий уровень социальный статус несправедливо”, - убежден Президент.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон „О внесении изменений в статью 20 Закона Украины „О статусе народного депутата Украины”. За проголосовали 307 народных депутатов из 370 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает предоставить бывшим народным депутатам право на зачисление в резерв кадров Главного управления государственной службы Украины и на получение материальной помощи в случае потери работы, на которую они трудоустраивались после окончания срока полномочий народного депутата.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2007 года.