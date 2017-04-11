Климкин об идее двойного гражданства в Украине: мы не собираемся открывать ящик Пандоры

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что в условиях агрессии Российской Федерации введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Венгрии Петером Сийярто, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком, комментируя заявление Сийярто относительно соглашения о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Климкин подчеркнул, что вопрос гражданства является очень важным.

При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.

"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он.

Однако, по словам министра, вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер.

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Климкин подчеркнул, что в вопросе нескольких гражданств, прежде всего, необходимо принимать во внимание, что Украина находится в состоянии войны с РФ, а в таких условиях несколько гражданств является "фундаментальнно неприемлемым".

Также он напомнил, что в Украине действует Конституция, где четко определены основания приобретения гражданства.

"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - подчеркнул Климкин, повторив, что позиция Украины не имеет никакого отношения к "наказанию" венгров.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Министр утверждал, что "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".

Также Сийярто отметил, что для Венгрии будет неприемлемым, если в Украине будут наказывать венгров за двойное гражданство.

30 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.