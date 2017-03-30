Орбан предложил узаконить двойное гражданство для этнических венгров в Украине - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. Об этом сообщает венгерское издание Hungary Today.

Издание отмечает, что Орбан обсуждал с главой Украинского государства вопрос двойного гражданства для этнических венгров, проживающих в Украине. "Орбан и Порошенко обсудили необходимость (подписания) двустороннего соглашения в вопросе двойного гражданства", - говорится в публикации.

В свою очередь президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий, сообщает пресс-служба главы государства.

Издание также сообщает, что премьер Венгрии заверил Порошенко в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Орбан отметил настрой Венгрии поддерживать сотрудничество с Украиной в энергетических вопросах, что также включает общее сопротивление в отношении реализации проекта "Северный поток - 2".

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Как сообщал УНИАН, в пресс-службе главы Украинского государства сообщили, что Порошенко и Орбан во время встречи на Мальте обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Они обсудили вопросы расширения сотрудничества Украины со странами «Вышеградской четверки» во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля.

Орбан подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины и немедленное предоставление украинцам безвизового режима с Европейским союзом.

«Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия российской агрессии на Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, Порошенко пригласил Орбана посетить Украину с визитом.