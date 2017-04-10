Посольство США прокомментировало отставку Гонтаревой

Посольство США в Украине прокомментировало отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отметив ее "целостность, видение и настоящую силу воли изменить банковскую систему Украины".

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"Благодарность председателю НБУ Валерии Гонтаревой. Ваши целостность, видение и настоящая сила воли, которые изменили банковскую систему Украины. Теперь важно назначить независимого профессионала, чтобы он мог двигать вперед реформы в НБУ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Благодарность председателю НБУ Валерии Гонтаревій. Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины. pic.twitter.com/lb3vHEOkgs — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 10, 2017

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность ранее.