Посольство США прокомментировало отставку Гонтаревой

14:16, 10 апреля 2017
Политика
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Представители дипломатического ведомства поблагодарили Гонтареву за работу и напомнили, что теперь нужно найти независимого профессионала, который заменит ее.

Валерия Гонтарева / REUTERS

Посольство США в Украине прокомментировало отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, отметив ее "целостность, видение и настоящую силу воли изменить банковскую систему Украины".

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"Благодарность председателю НБУ Валерии Гонтаревой. Ваши целостность, видение и настоящая сила воли, которые изменили банковскую систему Украины. Теперь важно назначить независимого профессионала, чтобы он мог двигать вперед реформы в НБУ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность ранее.

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Новость в сюжете: Отставка Гонтаревой
Теги: #НБУ#Гонтарева