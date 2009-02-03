Тимошенко привела с собой в ВР почти весь Кабмин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в парламент для участия в открытии четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме главы правительства, в парламенте почти в полном составе присутствует Кабинет министров.

Сегодня в ВР должна быть закрыта предыдущая - третья и открыта четвертая сессия парламента.

Для торжественного открытия четвертой сессии в парламенте находится хор им. Веревки.