Партия регионов заблокировала Раду

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной рады, а также правительственную ложу.

Как передает корреспондент УНИАН, вход в президиум ВР заблокирован креслами.

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила журналистам, что ее фракция требует отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины и председателей областных советов.