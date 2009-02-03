Партия регионов заблокировала Раду
10:06, 03 февраля 2009Политика
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Герман озвучила требование
Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной рады, а также правительственную ложу.
Как передает корреспондент УНИАН, вход в президиум ВР заблокирован креслами.
Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила журналистам, что ее фракция требует отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины и председателей областных советов.
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