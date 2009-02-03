Яценюк не хочет «играть мышцами»

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не исключает участия возглавляемой им организации в выборах в Тернопольский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не хотел бы «переходить в разряд политиков», «играющих мышцами», чтобы доказать, кто сильнее.

«Если в Тернополе будет сформирована действительно настоящая группа людей в общественную организацию «Фронт перемен», за которую я готов ответить и которые готовы ответить за Тернопольскую область, то мы обязательно будем принимать участие в избирательной кампании», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что, принимая участие в избирательной кампании, на первое место нельзя ставить личные амбиции и попытки продемонстрировать свой рейтинг, а приоритетом должны быть интересы людей, проживающих на этой территории.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2008 года председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ обратился в Верховную Раду с просьбой распустить областной совет и провести досрочные выборы. Свою просьба он мотивировал тем, что руководство облсовета игнорирует решение конференции блока «Наша Украина», принятое в августе 2007 года, касающееся лишения полномочий 10 депутатов, которые не вошли в состав фракции этого блока, а также пренебрегает решениями областной территориальной избирательной комиссии, судебных инстанций, требованиями прокуратуры об устранении этих нарушений.

18 декабря Верховная Рада приняла постановление о проведении 15 марта 2009 года внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как известно, в кулуарах Верховной Рады продолжаются разговоры о возможном переносе даты выборов в Тернопольский облсовет. Одной из причин называют опасения, что в ситуации, когда, в частности, БЮТ теряет рейтинг, участие в выборах в облсовет может дать возможность для «раскрути» А.ЯЦЕНЮКА перед президентскими и, возможно, досрочными парламентскими выборами.