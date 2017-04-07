Чорновол призывает НАБУ расследовать отчуждение земли Минобороны во времена Гриценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно расследовать преступление Министерства обороны времен министра Анатолия Гриценко относительно незаконного отчуждения военного имущества в Конча-Заспе.

Соответствующее депутатское обращение к председателю НАБУ Артему Сытнику направила член фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что благодаря журналистскому расследованию программы "Схемы" стало известно, что тогдашний министр обороны Анатолий Гриценко в 2005-2006 годах, используя свое служебное положение, организовал коррупционную схему, которая привела к растрате имущества в особо крупном размере.

Журналисты выяснили, что Министерство обороны потеряло более 24 гектаров земли в элитном районе Канча-Заспа, которые принадлежали одному из военных городков.

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"Ни копейки от этого отчуждения не попало в бюджет на нужды министерства, ведь министр обороны Анатолий Гриценко, пользуясь своим служебным положением, организовал отчуждение этой земли не в интересах армии, а в интересах частных лиц - народных депутатов Сергея и Александра Буряка вследствие коррупционных договоренностей с ними", - подчеркнула Чорновол.

"Министерство обороны потеряло актив, который на пике рыночных цен на землю стоил $100 млн, и армия ничего не получила взамен", - добавила народный депутат.

Татьяна Чорновол призвала НАБУ расследовать "это дерзкое коррупционное преступление в частности и для того, чтобы вернуть Министерству обороны принадлежащие ему земли и привлечь виновных к ответственности".