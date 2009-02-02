Литвин намекает, что в его блоке дураков нет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН настаивает на нецелесообразности принятия решения относительно отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня не надо принимать это решение», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что правом Верховной Рады является рассмотрение данного вопроса, но в ситуации, «когда нет виденья того, как двигаться дальше», это вопрос поднимать нецелесообразно.

В.ЛИТВИН считает, что в постановке вопроса об отставке правительства, необходимо было бы решить главную проблему, то есть предложить новый формат коалиции.

По его словам, если бы был решен данный вопрос (о создании новой коалиции – УНИАН), то все остальное рассматривалось бы как «технические проблемы».

В.ЛИТВИН сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила «ряду наших людей войти в состав правительства». «Я сказал, что передам это предложение, но не думаю, что они будут большую радость по этому поводу демонстрировать учитывая такое количество проблем», - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что сначала надо определиться в ВР по вопросу отставки правительства, а уже тогда решать кадровые вопросы в составе правительства.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”. Автор документа - народный депутат, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций сегодня планируют окончательно принять решение относительно даты рассмотрения в ВР вопроса о резолюции недоверия правительству.