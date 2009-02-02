Литвин намекает, что в его блоке дураков нет
«...учитывая такое количество проблем»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН настаивает на нецелесообразности принятия решения относительно отставки правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Сегодня не надо принимать это решение», - подчеркнул В.ЛИТВИН.
Он отметил, что правом Верховной Рады является рассмотрение данного вопроса, но в ситуации, «когда нет виденья того, как двигаться дальше», это вопрос поднимать нецелесообразно.
В.ЛИТВИН считает, что в постановке вопроса об отставке правительства, необходимо было бы решить главную проблему, то есть предложить новый формат коалиции.
По его словам, если бы был решен данный вопрос (о создании новой коалиции – УНИАН), то все остальное рассматривалось бы как «технические проблемы».
В.ЛИТВИН сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила «ряду наших людей войти в состав правительства». «Я сказал, что передам это предложение, но не думаю, что они будут большую радость по этому поводу демонстрировать учитывая такое количество проблем», - сказал В.ЛИТВИН.
Он считает, что сначала надо определиться в ВР по вопросу отставки правительства, а уже тогда решать кадровые вопросы в составе правительства.
Как сообщал УНИАН, 12 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”. Автор документа - народный депутат, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций сегодня планируют окончательно принять решение относительно даты рассмотрения в ВР вопроса о резолюции недоверия правительству.