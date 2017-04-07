Царское село президента: землю Порошенко на Печерске выставили на продажу - СМИ

Земельный участок президента Украины Порошенко в Царском селе на столичном Печерске выставлен на продажу, говорится в расследовании программы "Схемы" на "Радио Свобода".

Царское село на столичном Печерске – элитный частный сектор для украинских богачей. Это самая дорогая земля не только в Киеве, но и в Украине. За сотку кое-где просят 90 тысяч долларов. У Порошенко здесь – 63 сотки.

Такую стоимость подтверждают не только объявления со специализированных сайтов, но и эксперты. "Мы делали экспертизу в конце 2016 года по этому микрорайону. И та цена, которую определил наш эксперт для конкретного места в Царском селе, была, если я не ошибаюсь, 90 тысяч долларов за сотку", – отмечает директор Независимого института судебных экспертиз Геннадий Пампуха.

Ранее "Схемы" сообщали, что в Царском селе имеют участки президент Петр Порошенко и его давний друг Игорь Кононенко. Их наделы расположены через дорогу друг от друга и имеют общий адрес – улица Радиальная, 5. В собственности с 2009 года.

Недавно на одном из профильных сайтов по продаже недвижимости "Схемы" нашли объявление, в котором за сумму в более чем три миллиона долларов предлагают покупателям участок в 63 сотки в Царском селе. С кадастровым номером, что соответствует участку, который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Поэтому журналисты программы позвонили по номеру из объявления, чтобы убедиться, действительно ли речь идет именно об участке президента и соответствует ли действительности указанная цена.

"Последний раз, когда мы общались с представителем собственника того участка, это была эта стоимость. (...) Мы не говорим о владельце", – ответила риелтор.

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Уже во время второго телефонного разговора выяснилось, что продажа участка приостановлена на два месяца из–за проблем. "Там вопросы с документами. Они его решат... Там были протесты относительно застройки этого участка. Сейчас прекращена продажа, пока не решат вопрос с документами, но участок пока просили не снимать с продажи", – уточнила риелтор.

Журналисты отмечают, что участок расположен возле охранной зоны Софии и Лавры, что означает необходимость получения разрешений для строительства на этой территории.

Протесты, связанные с участком президента, были. В конце 2014 года СМИ рассказывали, что во время земляных работ на территории участка Порошенко была повреждена часть земляных укреплений цитадели с бастионами Киевской крепости. На это жаловалось руководство Лаврского заповедника. А Министерство культуры не давало разрешения для работ в зоне охраны.

Однако на эти доводы президент Порошенко тогда отреагировал так: "А журналист просто не разобрался, ему просто было неинтересно это".

Журналисты "Схем" несколько раз пытались убедить сотрудников агентства провести экскурсию участком в Царском селе. Несмотря на то, что имущество, по их словам, является проблемным и временно не продается. Даже приезжали по указанному адресу офиса.

Два года назад "Схемы" выяснили, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко получили соседние участки в Царском селе при сомнительных обстоятельствах. Сначала оба участка общей площадью 1,1 гектара решением Киевсовета были бесплатно переданы обслуживающему кооперативу "Зеленбудсервис-К", среди членов которого была сестра Игоря Кононенко Оксана Авдеева и лица, связанные с бизнесом Порошенко и Кононенко.

Через некоторое время кооператив "Зеленбудсервис-К" стал поручителем ООО "Родная Марка Корп" перед ипотекодержателем – одесским частным предприятием "Укрсел". Два участка на Радиальной, 5, передали в ипотеку. И летом 2009 года оба участка перешли в собственность частного предприятия "Укрсел". В августе 2009-го ЧП "Укрсел" продало участок площадью 46 соток Игорю Кононенко, участок 63 сотки – Петру Порошенко и ликвидировалось.

Однако директор и единственный учредитель уже ликвидированного ООО "Укрсел" Николай Белый оказался обычным водителем. Он рассказал, что был наемным директором и денег за продажу земли не получал, да и кому продавал – не знает.

"Я не знаю, я был наемным директором. Я, короче, бросил это все и работаю водителем. Дальнобойщиком. Денег мне никто не платил. Я был как наемный директор. И все", – рассказал Николай Белый.

Таким образом через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева в поселении Царское село перешло в собственность двух физических лиц – Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

Единственное, на что потратили средства структуры Порошенко-Кононенко – это на строительство теплиц для КП "По содержанию зеленых насаждений Печерского района" вместо тех, которые были разрушены на Радиальной, 5. Их на Железнодорожном шоссе, 61, отстроило ООО "Зеленбудсервис-К" до того, как стало кооперативом.

По словам самого Кононенко, на новые теплицы было потрачено около 30 миллионов гривен. Правда, в 2009 году, на момент бесплатного получения кооперативом 1,1 гектара земли, эти площади, по данным Киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, оценивались почти в 200 миллионов гривен.

"Поэтому если объявление на портале о продаже участка – не чья-то шутка, в Игоря Кононенко может появиться новый сосед. А у президента – 3 миллиона долларов", - подчеркивается в расследовании.

Журналисты "Схем" отправили запрос Петру Порошенко с вопросами относительно продажи участка, но ответа пока не получили.