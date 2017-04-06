Парубий выступил за принятие ПА НАТО резолюции по российской агрессии против Украины и Грузии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает за принятие Парламентской ассамблеей НАТО резолюции относительно российской агрессии против Украины и Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Парубий высказал мнение, что было бы важно, чтобы на ближайшей Парламентской ассамблее НАТО была принята "отдельная резолюция по российской агрессии в отношении Украины и Грузии, оккупации Автономной Республики Крым".

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Он отметил, что такая инициатива могла бы быть вынесена на рассмотрение весенней Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Тбилиси.

Спикер также сказал, что он планирует принять участие в этом заседании и «считал бы за честь иметь возможность выступить перед делегатами сессии".