В Крыму благодарят Тимошенко за Артек

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА выразил благодарность правительству за оперативное реагирование и решение проблемных вопросов функционирования Международного детского центра „Артек”.

„Хочу поблагодарить премьер-министра и правительство за то, что на протяжении нескольких дней они решили проблемы, с которыми столкнулся „Артек”, и которые, к сожалению, мы сами решить не могли”, - отметил В.ПЛАКИДА, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

Председатель Совета министров Крыма надеется, что одобренные на заседании правительства законопроекты относительно функционирования, статуса и финансирования детского центра „Артек” будут поддержаны Верховной Радой.

Заместители генерального директора МДЦ „Артек” Виталий НАВРОЦКИЙ и Андрей АНИСТРАЙ также поддерживают решение правительства, отметили в Кабмине.

В частности, В.НАВРОЦКИЙ отметил, что за всю историю „Артека” так быстро не решались никакие вопросы его функционирования, а теперь за два дня проделана колоссальная работа по решению кризисных вопросов жизни и деятельности детского центра.

„Документы, которые были сегодня приняты, должны в корне изменить жизнь „Артека”, то, каким он был последние 15 лет”, - подчеркнул он, добавив, что особый статус, который получит „Артек” и „Молодая гвардия”, даст возможность развивать инфраструктуру, совершенствовать программы, внедрять и начинать новые проекты.