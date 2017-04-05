МИД РФ снова "запел" о "насильственной украинизации" в Украине

В Министерстве иностранных дел России не видят связи между желанием Украины увеличить применение украинского языка и заявлениями президента РФ Владимира Путина о защите русскоязычного населения в Крыму и на Донбассе. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, вопрос о статусе русского языка в Украине стоял с момента получения независимости, после чего часть населения оказалась «незащищенной».

«Я, честно говоря, считаю, что вы сказали, что это защитная реакция на действия России - можно было бы на эту тему говорить, если бы в 2014 году русскоязычное население не боролось бы в законный способ за свои права», - сказала Захарова, отвечая на вопрос УНИАН, не рассматривает РФ повышение роли украинского языка в Украине как защиту от политики России.

«Украина более 10 лет назад сделала свой выбор в пользу европейской интеграции. Мы все об этом знаем, мы приняли этот выбор Украины как суверенного государства, мы работали с украинскими коллегами на различных международных площадках, исходя из этих предпосылок», - заявила она.

В то же время, по словам Захаровой, в некоторых вопросах Украина придерживалась всех европейских норм, но было сделано исключение для русскоязычных граждан.

По ее мнению, если бы не было такого «долгого пути» борьбы за повышение статуса русского языка – можно было бы говорить о мести или соответствующей реакции».

Захарова заявила, что Россия заранее предупреждала, что такая языковая политика с подачи Запада «разорвет Украину».

«Это было не злорадство, а констатация факта», - сказала Захарова.

По ее словам, «насильственная украинизация привела к тому, о чем мы говорим». Захарова привела примеры Таджикистана, Казахстана и Республики Беларусь, где русский язык имеет статус второго государственного или официального языка.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2014 году была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.