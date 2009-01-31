Тимошенко сегодня соберет министров
10:06, 31 января 2009Политика
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Будут говорить о 30 млн. грн
Сегодня, 31 января, в 14.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства.
Заседание состоится на 7-ом этаже Дома правительства – ул. Грушевского, 12/2.
Аккредитация продлится до 12.00 31 января по телефонам: 256-77-69, 256-75-82, 8-050-441-24-05, 8-067-230-17-05.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера заявляла, что на этом заседании правительство планирует выделить из резервного фонда Кабмина 30 млн. грн. на проведение капитального ремонта международного детского центра «Артек».
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