Единственным "Буком", который находился в радиусе поражения MH17, был российский - Bellingcat (фото, видео)

15 июля 2014 года капеллан ВСУ Михаил Гредиль сделал фото украинского "Бука", который якобы находился вблизи Донецка.

Эти фотографии он скачал за два дня до того, как был сбит рейс MH17. Геотеги свидетельствуют о том, что фото были сделаны вблизи Донецка на востоке Украины, говорится на сайте Bellingcat.

Сам капеллан ВСУ заявил, что эта фотография была сделана в нескольких сотнях километров от зоны АТО. Bellingcat обращает внимание на то, что в мае 2014 года Гредиль ездил в военный лагерь под Донецком, о чем сообщается на сайте церкви.

Читайте такжеМИД: Ответственность России за катастрофу MH17 неизбежна

Из опубликованных фото эксперты сделали выводы, что капеллан ездил в мае и в июле 2014-го года в один и тот же военный лагерь в Миргороде.

Украинский "Бук" все-таки был далеко от места катастрофы самолета, отметили в Bellingcat. Сравнивая фотографии мая и июля 2014 года Гредиля на базе ВВС, становится ясно, что он посещал одну и ту же базу в Миргороде Полтавской области.

Также эксперты показали видео передвижения этого "Бука" под Миргородом:

При этом в Bellingcat отметили, что единственным "Буком", который находился в радиусе поражения MH17, был российский "Бук" 332 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся под Курском.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.