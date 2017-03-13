Кабмин просят немедленно обнародовать текст Меморандума с МВФ - Хомутынник

Депутатская группа «Партия «Відродження» направила премьер-министру Украины официальное письмо с требованием обнародовать обновленный текст Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины сообщил руководитель депутатской группы Виталий Хомутынник.

Он подчеркнул, что «Партия «Відродження» просит представить документ в парламенте на этой пленарной неделе.

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«Депутатская группа «Партия «Відродження» также возмущена тем уровнем переговоров с Международным валютным фондом, и мы направили письмо премьер-министру на прошлой неделе с требованием обнародовать Меморандум. И просим, ​​чтобы на этой неделе Министр финансов или премьер-министр прибыли в парламент и рассказали о ситуации, которая складывается в переговорах с МВФ», – сказал Хомутынник.

Он также призвал вице-премьер-министра Степана Кубива, который присутствовал на заседании согласительного совета, проинформировать лидеров фракций о ходе переговоров.

«Создается впечатление, что кредит у МВФ берет лично премьер-министр Владимир Гройсман или президент Петр Порошенко. Никто не информирует ни общество, ни парламент, что закладывается под этот кредит. По крайней мере основные положения – что будет с землей, что будет с пенсионной реформой. С основными вопросами, которые сегодня беспокоят граждан Украины», – подчеркнул руководитель депутатской группы «Партия «Відродження».