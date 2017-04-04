В комитете ЕП против украинского "безвиза" голосовали депутаты двух стран

Против предоставления безвизового режима с ЕС для Украины на заседании Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) голосовали депутаты из Франции и Италии.

Об этом говорится в статье "А французы против": в Европарламенте рассказали, кто не поддержал безвиз для украинцев" на сайте "Европейской правды".

Заседание произошло еще 9 марта, но долгое время результаты поименного голосования были закрытой информацией. Комитет проголосовал в пользу "безвиза" для Украины – 40 голосов "за", 4 – против, 1 – воздержался.

Среди тех, кто голосовал "против" - один итальянский евродепутат и три – французских. Франция стала единственной страной, где количество депутатов-противников безвизового режима для Украины стала выше, чем число сторонников.

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Причем представители Франции не являются ни членами, ни заместителями членов в комитете LIBE, поэтому они использовали особую процедурную норму: договорились с другими депутатами, чтобы те выписали для них персональное поручение и предоставили право отдать свой голос.

Двое депутатов являются однопартийцами лидера французских евроскептиков Марин Ле Пен и их голосование не вызывает удивления.

А вот третьим стал республиканец Арно Деньян, бывший французский дипломат и представитель группы Европейской народной партии, которую обычно считают другом Украины в Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.