Тимошенко дала задание Пинзенику

Министерство финансов Украины в ближайшее время должно разработать единый для всех регионов порядок приобретения жилья за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на первом заседании Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

«Министерство финансов должно разработать единый порядок приобретения жилья за средства государственного бюджета, который бы корреспондировался с нашими решениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в ходе предыдущего совещания по вопросам преодоления кризисных явлений в строительной отрасли правительство поручило Министерству региональной политики и строительства подготовить к следующей сессии Верховной Рады все необходимые законодательные акты, которые необходимо срочно принять для поддержки строительной отрасли.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, основная поддержка будет направлена на завершение объектов, степень готовности которых составляет не менее 70%. При этом премьер подчеркнула, что планируется установить стоимость квадратных метров за счет минимизации прибыли строительных компаний и снижения цен на строительные материалы. «Цена квадратного метра должна быть четко просчитана, она должна быть минимизирована, но минимизирована до разумных пределов и не только за счет сокращения прибыли, но и за счет цены себестоимости тех строительных материалов, которые используются», - уточнила она.

Глава правительства также сообщила, что приоритетным направлением в кредитовании строительной отрасли станет обеспечение граждан кредитами на покупку жилья.

«Кредиты будут получать покупатели, и только в самых крайних, чрезвычайных ситуациях кредиты смогут получать строительные организации, потому что для нас важно, чтобы кредиты возвращались, а это означает, что это должны быть покупатели тех недостроенных объектов, в том числе и квартир», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что все ресурсы будут направляться на завершение строительства начатых объектов, а не на реализацию новых строительных проектов.