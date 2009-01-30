В Ильичевском порту протестуют против смены руководства

В Ильичевском морском торговом порту, несмотря на позднее время, находятся более тысячи работников порта. Это не ночная смена. Как сообщил УНИАН председатель профкома предприятия Сергей Брызгалов, люди блокируют предприятие, чтобы «не допустить его рейдерского захвата при помощи смены руководства».

Как уже сообщалось, 29 января Министр транспорта Иосиф Винский издал приказ об увольнении с должности директора порта Геннадия Скворцова.

Как сообщил информационный портал «Транспортный бизнес», основанием для этого стала докладная записка первого заместителя директора департамента морского и речного транспорта («Укрморречфлота») Николая Верещаки от 27 января. На основании этой записки был составлен акт проверки, датированный 29 января, и сразу же начальник порта был уволен.

Сам Скворцов сообщил «Транспортному бизнесу» о том, что официально об этом решении министра еще ничего не знает. Он также ничего не знает о докладной Н.Верещаки и изложенных в ней фактах. «При этом в порту с середины января проходит плановая проверка ГлавКРУ, но комиссия еще не завершила работу и, соответственно, пока нет акта этой проверки, никаких формальных причин в чем-либо обвинять руководство порта также нет», заявил он.

По словам С.Брызгалова, работники предприятия вышли высказать свою позицию. Она состоит в том, что с назначением на пост Г.Скворцова порт начал работать стабильно и эффективно. Руководитель профкома привел цифры - чистый доход вырос с 463 млн. грн. в 2007 году до 757 млн. грн. в прошлом году, чистая прибыль увеличилась с 40 млн. грн. до 110 млн. грн., то есть, более, чем в два раза, рост зарплаты составил 55%.

Работники предприятия пропустили на предприятие заместителя министра Владимира Работнева, но заблокировали вход в порт новоназначенному директору Андрею Егорову. По словам Сергея Брызгалова, сотрудники порта готовы выслушать представителя министерства и намерены доказать, что «эффективный руководитель не может быть смещен в угоду кому-либо, без законных на то оснований».