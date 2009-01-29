Винский выгнал начальника Ильичевского морского порта
18:46, 29 января 2009Политика
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Говорит, за невыполнение контракта
Геннадий СКВОРЦОВ уволен с должности начальника Ильичевского морского торгового порта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующий приказ сегодня подписан министром транспорта Иосифом ВИНСКИМ.
Как уточнили в пресс-службе, увольнение произошло по причине невыполнения Г.СКВОРЦОВЫМ условий контракта.
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