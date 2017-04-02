Кремль использует вопрос обмена пленными в качестве политического оружия - Луценко

Глава ГПУ подчеркнул, что вопрос обмена пленными - вопрос не политический, а практический, но отметил, что он "используется Кремлем как политическое оружие".

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью немецкому журналу Bild, как сообщает "Новое время".

Обмен пленными с боевиками пока не проводят по их вине, однако, чтобы это было возможно, подозреваемые с оккупированных территорий находятся под следственным арестом без предъявления обвинения.

"Мы уже пережили несколько успешных волн обмена пленными. Этого больше не происходит. Мы имеем список, но из-за недостатка воли со стороны сепаратистов обмен не может состояться", - сказал Луценко.

Читайте такжеУбийца Вороненкова в марте ездил в оккупированный Донецк – Луценко

Также он прокомментировал пункт 6 минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, который требует освобождения и обмена всех заложников и удерживаемых лиц.

"Проблема в следующем: если я хочу передать лицо другой стороне, в отношении которой ведется расследование, то я должен сначала закрыть дело. Лица, которые уже были осуждены, могут быть помилованы, затем обменяны. Но если обмен не состоится ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, то мы имеем проблему, поскольку мы не можем ни отпустить человека, ни удерживать его", - сказал Луценко.

Генпрокурор также добавил, что трудно предсказать, когда боевики согласятся на обмен.

"Если мы не знаем, когда сепаратисты согласятся на обмен, и нам придется полгода ждать его, мне придется каждый раз по-новому открывать дело. Ежедневно получаем звонки, мол, готовим обмен, и каждый день я вынужден закрывать и потом снова открывать дело. Если у меня будет гарантия, что обмен состоится тогда-то и тогда-то, я это сделаю. А если каждый раз будут переносить, это лицо будет продолжать находиться в серой зоне", - сказал он.

Читайте такжеУбийца Вороненкова в марте ездил в оккупированный Донецк – Луценко

Именно это, по словам генпрокурора, является объяснением того, что люди содержатся в камерах досудебного следствия без объявления обвинения. При этом он отметил, что их могут посещать родные, они имеют право получать подарки и выходить на прогулку.

"Мы не можем утверждать о том же самом про наших людей, которых удерживают сепаратисты", - подчеркнул генпрокурор.

Как заявил Луценко, с целью будущего обмена без предъявления обвинения в настоящее время удерживаются около 100 человек.

Как сообщал УНИАН, Луценко отверг возможность общей амнистии для боевиков на Донбассе.