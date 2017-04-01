НАПК проводит 3 тысячи проверок е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит 3 тыс. проверок электронных деклараций.

Об этом сообщил заместитель председателя НАЗК Руслан Радецкий в эфире «112 Украина».

«На сегодняшний день национальным агентством проводится уже около 3 тыс. проверок - это специальные проверки, полные проверки по сообщениям обличителей, СМИ, граждан, общественных организаций и правоохранительных органов», - сказал Радецкий.

По его словам, оценка второго этапа е-декларирования будет предоставлена в понедельник, 3 апреля.

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«Мы сделаем вывод с сегодняшнего дня. С понедельника посмотрим, проверим, чтобы четко можно было сказать, как закончился второй этап электронного декларирования», - отметил заместитель председателя НАПК.

При этом он отметил, что много деклараций подавалось теми субъектами декларирования, которым продлен срок подачи до 1 мая.

«Поэтому эта цифра увеличилась вместе с теми списками субъектов декларирования, которые должны подать декларации до 1 апреля - это те субъекты, которые подавали на первом этапе декларации (премьер-министр, президент, депутаты, судьи и руководящий состав прокуратуры - УНИАН). Их сейчас насчитывается около 800-900 тысяч», - добавил Радецкий.

Как сообщал УНИАН, вторая волна электронного декларирования закончилась 31 марта. За умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.