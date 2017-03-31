НАБУ закрыло уголовное производство против Супрун

Детективы НАБУ закрыли уголовное производство против и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ZN.

"30 марта детективы НАБУ закрыли уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения, открытое прокурорами САП по собственной инициативе 27 февраля 2017 года с квалификацией ч. 2.210 УК Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ в ответ на запрос.

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Отмечается, что производство закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. "Публикация, которая стала основанием для открытия прокурорами САП уголовного производства, на сайте отсутствует (речь идет о статье в Интернет-издании Gazeta.ua "Супрун перевела в банки миллиарды, выделенные на лекарства"). Распечатка этой статьи, которая была приобщена к рапорту прокурора, не была надлежащим образом заверена. Следовательно, требований Уголовного процессуального кодекса Украины относительно открытия уголовного производства, соблюдено не было", - говорится в ответе бюро.

"Кроме того, после анализа существующей процедуры закупки лекарств за средства государственного бюджета, установлено, что поскольку эти закупки осуществляются через международные неправительственные организации, любая возможность единоличного распоряжения денежными средствами со стороны должностных лиц Минздрава, тем больше их перечисления на счета в банковские учреждения за пределами установленной процедуры, в настоящее время является исключенным", - добавляют в НАБУ.

Как сообщалось, глава Минздрава выступает против избранного госсекретаря ведомства.