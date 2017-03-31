Госсекретарь США в Брюсселе осудил российскую агрессию в Украине – Politico

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон в ходе своего первого визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе осудил российскую агрессию в Украине. Об этом сообщает Politico.

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"Понятно, что мы хотим обсудить стратегию НАТО здесь в Европе, прежде всего в Восточной Европе, в ответ на российскую агрессию в Украине и в других местах", - заявил Тиллерсон перед началом встречи глав МИД стран-членов Альянса.

Также он сказал, что союзники США по НАТО должны выполнять свои обязательства по расходам на оборону.