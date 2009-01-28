Луценко: СБУ - личная гвардия господина Балоги
"Наливайченко не дают руководить"
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО не дают руководить ведомством.
Такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в интервью интернет-изданию «Обозреватель», отвечая на вопрос, как у него складываются отношения с В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Личные отношения хорошие. НАЛИВАЙЧЕНКО – хороший порядочный человек, честный руководитель. Другое дело, руководить Службой, на мой взгляд, ему просто не дают», - сказал он.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на сегодня СБУ - «личная гвардия господина БАЛОГИ».
«У меня на глазах, прямо на заседании СНБО, Виктор Иванович дает ему (В.НАЛИВАЙЧЕНКО - УНИАН) готовые обращения к Президенту, написанные на бланках СБУ, о снятии и назначении руководителей областных отделений Службы», - сказал министр.
На уточняющий вопрос, идет ли В.НАЛИВАЙЧЕНКО за визой к Президенту, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет! Просто подписывает и отдает БАЛОГЕ!».
Министр внутренних дел также считает, что лишним подтверждением того, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО не дают руководить СБУ является выдвижение его кандидатуры на заведомо провальное голосование в Верховной Раде.
«Вероятно, даже от остатков его влияния в ведомстве хотят избавиться, дабы подыскать более циничных и беспринципных исполнителей планов домашней войны господина БАЛОГИ»,- добавил Ю.ЛУЦЕНКО.