Луценко: СБУ - личная гвардия господина Балоги

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО не дают руководить ведомством.

Такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в интервью интернет-изданию «Обозреватель», отвечая на вопрос, как у него складываются отношения с В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Личные отношения хорошие. НАЛИВАЙЧЕНКО – хороший порядочный человек, честный руководитель. Другое дело, руководить Службой, на мой взгляд, ему просто не дают», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на сегодня СБУ - «личная гвардия господина БАЛОГИ».

«У меня на глазах, прямо на заседании СНБО, Виктор Иванович дает ему (В.НАЛИВАЙЧЕНКО - УНИАН) готовые обращения к Президенту, написанные на бланках СБУ, о снятии и назначении руководителей областных отделений Службы», - сказал министр.

На уточняющий вопрос, идет ли В.НАЛИВАЙЧЕНКО за визой к Президенту, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет! Просто подписывает и отдает БАЛОГЕ!».

Министр внутренних дел также считает, что лишним подтверждением того, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО не дают руководить СБУ является выдвижение его кандидатуры на заведомо провальное голосование в Верховной Раде.

«Вероятно, даже от остатков его влияния в ведомстве хотят избавиться, дабы подыскать более циничных и беспринципных исполнителей планов домашней войны господина БАЛОГИ»,- добавил Ю.ЛУЦЕНКО.