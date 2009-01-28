Черновецкий всех, у кого плохо с деньгами, похоронит за свой счет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что жители столицы, относящиеся к льготным категориям, не будут платить за вход на кладбища. Более четкого ответа мэр не дал на вопрос, будет ли введена плата за посещение городских кладбищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на брифинге.

«Ни с одного киевлянина, имеющего льготы, - ни с бабушек, ни с дедушек, ни со студентов, ни с кого другого, - деньги не берутся, ни с инвалида», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Кто заезжает на кладбище на крутых машинах, - они будут платить», - добавил он.

Мэр отметил, что вчера на одном из телеканалов видел сюжет, в котором сообщалось о введении с 24 января платы за вход на Байковое кладбище, и после этого заставил директора кладбища отменить нововведение.

«Я заставил нового руководителя – моего ученика, порядочного, душевного человека, но очень делового, сегодня отменить это. Это было эмоциональное решение. Я сегодня разберусь с этим окончательно, немножко его накажу, он молодой горячий парень – и он будет служить киевлянам верой и правдой», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В продолжение темы организации работы столичных кладбищ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что намерен полностью поменять их менеджмент, поскольку, по его словам, «жили они коррупционно».

«Все похороны я возьму на себя. В самое ближайшее время все пенсионеры Киева и другие льготники получат от меня письма – я сделаю им самые лучшие предложения», - подчеркнул мэр.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГОЮ, к нему часто обращаются бабушки с просьбой помочь им с местом на кладбище, но до нынешнего времени он не мог оказать им такую помощь.

«Я вам обещаю сегодня, что, скорее всего, до 1 марта я решу эту проблему. Вы увидите мое решение. Ни один человек, у которого плохо с деньгами, не останется без моего внимания. Я буду их всех хоронить за свой счет. Нет проблем!», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он пообещал разрушить все коррупционные схемы, введенные на киевских кладбищах.

Говоря о ценах, которые будут введены на городских кладбищах за оказание ритуальных услуг, мэр отметил, цены будут зависеть от того, на каком именно кладбище будут проводиться похороны.

При этом мэр добавил, что на днях вынужден был срочно закрыть одно из кладбищ, не уточнив какое именно, отметив: «По которому мне звонят все на свете: депутаты, Кабинет министров, администрация…». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что не понимает этих звонков, поскольку лично ему все равно, где его будут хоронить. По его словам, верующий человек просто уходит в другой мир, и ему должно быть все равно, где захоронят его тело.