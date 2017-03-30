Рабинович: Обкладывать налогом работающих пенсионеров – это варварство

Народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подал законопроект об отмене налога на пенсию работающих пенсионеров. Об этом политик заявил в авторской передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина».

Отвечая на вопрос телезрителя об отмене налога на пенсию, Вадим Рабинович заявил следующее: «Я подал такой законопроект в парламент и на следующую передачу («Кто кому Рабинович», выходит раз в неделю по воскресеньям. – Ред.) принесу вам список, кто из депутатов готов его поддержать».

По словам парламентария, украинское руководство должно быть заинтересовано в том, чтобы люди с большим опытом, которые вышли на пенсию, не уходили на покой, а были интегрированы в систему, работали на свою страну. «Варварская вещь – обкладывать налогом пенсию, потому что пенсия – это отложенная зарплата. Вы уже уплатили деньги в бюджет за то, что вам отложили эту пенсию. А теперь вам говорят: да, но еще раз заплатите. Я буду с этим бороться», – заверил лидер партии «За життя».

Напомним, что министр социальной политики Андрей Рева недавно предложил лишить права на пенсию работающих пенсионеров. Таким образом, они должны будут выбирать: либо работать, либо получать пенсию. Вадим Рабинович эту идею раскритиковал.